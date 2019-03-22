﻿ Погода 23 марта. В Одессе ожидается сильный ветер - Одесская Жизнь

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Погода 23 марта. В Одессе ожидается сильный ветер

Погода 23 марта. В Одессе ожидается сильный ветер

В субботу в городе похолодает, а из-за ожидаемых порывов ветра объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам Гидрометцентра, завтра в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха составит 2-4 градуса тепла. Днем столбик термометра поднимется до 10 градусов.

Объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильных порывов ветра горожан просят сократить время пребывания на улице и не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач.

Фото: Одесса-медиа.

 

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