Погода 24 мая. Будет снова облачно

На автодорогах области завтра обещают дымку, видимость не будет превышать 1-2 км..

Как сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, по Одессе завтра ожидается облачная погода, но без существенных осадков, а по области – утром и днем местами кратковременный дождь с грозой и шквалистым ветром.

Ветер сохраниться юго-западный, до 14 м/с, во время грозы – до 25 м/с.

Температура воздуха:

ночью – по Одессе 15-17 °С, по области 12-17 °С,

днем – по Одессе 21-23 °С, по области 21-26 °С.

Морская вода прогреется 19-20 °С.