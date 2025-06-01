Прогноз погоды в Одессе на 2 июня
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 17-18°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 2 июня
По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 23-28°С.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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Фото Тамилы Терзян