﻿ Погода 19 марта. Будет облачно - Одесская Жизнь

Согласно народному календарю, завтра день Константиновых кругов. В этот день люди обходили кругами колодцы и вытаптывали снег, чтобы грязная вода не стекала в них.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Украины, завтра в Одессе и области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Порывы теплого южного ветра будут достигать от 7 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью в Одессе ожидается от +4 до +6, в области – от 3 градусов тепла. Днём в Одессе – от +12 до +14, в области – от 14 до 17 градусов тепла. Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства Одесского горсовета.