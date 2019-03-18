﻿ Погода 19 марта. Будет облачно - Одесская Жизнь

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Погода 19 марта. Будет облачно

Погода 19 марта. Будет облачно

Согласно народному календарю, завтра день Константиновых кругов. В этот день люди обходили кругами колодцы и вытаптывали снег, чтобы грязная вода не стекала в них.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Украины, завтра в Одессе и области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

Порывы теплого южного ветра будут достигать от 7 до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в Одессе ожидается от +4 до +6, в области – от 3 градусов тепла. Днём в Одессе – от +12 до +14, в области – от 14 до 17 градусов тепла.

Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства Одесского горсовета.

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