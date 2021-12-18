Погода 19 декабря: чего ожидать одесситам на Святого Николая

Погода в Одессе 18 декабря По сообщению синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей в ночь с 17 на 18 декабря и днем 18 декабря 2021 года в городе Одесса ожидается такая погода: ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: 17 декабря возможен мокрый снег Завтра, в пятницу, 17 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ