Погода 19 декабря: чего ожидать одесситам на Святого Николая

Завтра, в воскресенье, 19 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и холодная погода. Местами возможны небольшие осадки.
Погода в Одессе 19 декабря
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, воскресный день в Одессе будет облачным с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Погода в Одесской области 19 декабря
В Одесской области 19 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами осадки.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Ночью ожидается 0-5 градусов ниже нуля, температура поднимется до 0-5 градусов тепла.
На автодорогах области местами видимость во время осадков составит один-два километра.