Погода 15 июня. Жару в Одессе не смягчат даже тучи

Синоптики обещают в субботу по области кратковременные дожди, небольшие осадки временами возможны и в Одессе.
По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 15 июня в Одессе ожидается переменная облачность.
Ночью и утром осадков не ожидается, днем без существенных осадков. По области — местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.
Ночная температура воздуха +20-22°С, днем +30-32.
Температура морской воды 22-23 градуса.
Фото: Артём Виноградов
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