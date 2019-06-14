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Новости Одессы и Одесской области

Погода 15 июня. Жару в Одессе не смягчат даже тучи

Погода 15 июня. Жару в Одессе не смягчат даже тучи

Синоптики обещают в субботу по области кратковременные дожди, небольшие осадки временами возможны и в Одессе.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 15 июня в Одессе ожидается переменная облачность.

Ночью и утром осадков не ожидается, днем без существенных осадков. По области — местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.

Ночная температура воздуха +20-22°С, днем +30-32.

Температура морской воды 22-23 градуса.

 

Фото: Артём Виноградов

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