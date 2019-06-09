Погода 10 июня. Вечером возможен дождь с грозой

10 июня отмечается день памяти преподобного Никиты исповедника.

Как сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, по Одессе и области завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается дождь, гроза, град.

Ветер переменных направлений, до 5 м/с.

Температура воздуха:

ночью – по Одессе 19-20 °С, по области 18-21 °С тепла,

днем – по Одессе и области + 26-33 °С, по области + 23-31 °С.

Морская вода прогреется до 22-23 °С.

Святой Никита в народе почитается стражем гусей, поэтому его попросту называют Гусятником. Это обрядовый праздник. Гуси с весны требуют внимательного ухода, т.к. появившиеся в это время гусята часто гибнут. Чтобы спасти их от гибели, народ и дал им святого покровителя. В народе считается – если тихий день, то урожай будет хороший. Следили также за клевером: “Клевер сближает листочки – к ненастью”.