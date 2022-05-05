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Поезда в Одессу: какие опаздывают на утро 5 мая?

Поезда в Одессу: какие опаздывают на утро 5 мая?

По состоянию на 7:00 часов утра четверга, 5 мая 2022 года, из-за обстрелов железнодорожных объектов задерживаются ряд пассажирских поездов, в том числе 5 поездов в Одессу и еще 5 – из Одессы.
Об этом информирует «Укрзалiзниця».

По данным украинской компании-перевозчика, опаздывают такие поезда:

  1. №25 Рахов – Одесса (+9:42 часа);
  2. №37 Ужгород – Одесса (+5:55 час);
  3. №12 Львов – Одесса (+5:30 час);
  4. №8 Одесса – Харьков (+2:21 час);
  5. №92 Харьков – Одесса (+2:13 час);
  6. №54 Одесса – Днепр (+1:56 час);
  7. №11 Одесса – Львов (+1:19 час);
  8. №38 Одесса – Ужгород (+1:16 час);
  9. №106 Одесса – Киев (+1:14 час);
  10. №105 Киев – Одесса (1:10 час).
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Редакция ПРОФИЛЬ

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