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Поезда Одесса-Киев сегодня будут опаздывать на 4 часа: в чем причина

Поезда Одесса-Киев сегодня будут опаздывать на 4 часа: в чем причина

На железной дороге в Житомирской области авария – с рельсов сошел десяток грузовых вагонов. Из-за этого пассажирские поезда из Одессы в Киев сегодня будут прибывать с задержкой в 4 часа.

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Об инциденте сообщила пресс-служба «Укрзалізниці»

В Житомирской области с рельс сошли вагоны

По информации железнодорожников, сегодня утром, 27 октября десять пустых грузовых вагонов сошли с рельс возле населенного пункта Чернорудка в Житомирской области.

На этом участке движение поездов было временно остановлено. Поэтому составы будут Одесса — Киев сегодня будут двигаться в обход и прибывать в столицу с опозданием на четыре часа.

В частности, поезд №764 Одесса — Киев поедет по маршруту через Шепетовку и Коростень.

Сейчас на месте происшествия работает комиссия «Укрзалізниці», а восстановлением путей занимаются ремонтные поезда.

Фото иллюстративные

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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