Поезда из Одессы: будут ли эвакуационные 29 апреля?

Сегодня, в пятницу, 29 апреля 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться шесть поездов. Эвакуационных составов на этот день не предусмотрено.
Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».
Так, 29 апреля поезда отправятся по следующим направлениям:
- #8 Одесса – Харьков – 22:25;
- #12 Одесса – Львов – 21:31;
- #26 Одесса – Рахов – 15:00;
- #36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль – 18:22;
- #92 Одесса – Славянск – 17:14;
- #106 Одесса – Киев – 22:03.
Напомним, с 28 апреля вновь начал курсировать фирменный поезд Измаил – Одесса «Южная Пальмира». Этот поезд не ходил несколько дней из-за повреждения моста через Днестровский лиман.