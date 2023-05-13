Поезд Ужгород, Перемышль – Одесса задерживается на 12 часов – названа причина

Сегодня, в субботу, 13 мая 2023 года, из-за ночных обстрелов Хмельницкой области ряд поездов прибудут в пункты назначения с существенной задержкой, в том числи и поезд Ужгород, Перемышль – Одесса.

Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Укрзалiзниця».

Так, поезд №38/36 Ужгород, Перемышль – Одесса предварительно задерживается на 12 часов.

Всего сообщается о задержке не менее шести рейсов. В их числе – поезда Запорожье – Львов, Киев – Каменец-Подольский, Тернополь – Кикв и Перемышль – Киев.

В ночь на субботу, 13 мая, во время воздушной тревоги российские агрессоры нанесли удар по Хмельницкой области. Сообщалось о прилете по объекту критической инфраструктуры, который находится за пределами населенных пунктов. Есть пострадавшие. Их число сейчас уточняется.

В Одессе и Одесской области сегодня ночью и утром дважды объявляли воздушную тревогу, однако обстрелов в регионе не было.