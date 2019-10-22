Поезд Одесса-Москва отменять пока не будут

По его словам, пассажирские ж/д перевозки по этому направлению обеспечили в 2018 году поступления в бюджет в объеме 3 млрд грн.

“Надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит, и мы пока его не ограничиваем”, – сказал Криклий в интервью агентству “УНИАН”.

При этом периодичность курсирования поездов в Россию сокращается из-за падения спроса. Так, в прошлом году перевезли на 20% меньше пассажиров, чем в 2017 году. В 2018 году были отменены прямые поезда в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

Поезд №24/23 Одесса-Москва-Одесса курсирует через день, стоимость билетов стартует от 2,5 тыс грн.

Напомним, в 2015 году Украина запретила полеты российских авиакомпаний на свою территорию. Россия в свою очередь приняла аналогичные меры.

Фото: Укрзалізниця