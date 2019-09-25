fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Поджог автомобиля на Фонтанской дороге: одесские патрульные задержали подозреваемого

Поджог автомобиля на Фонтанской дороге: одесские патрульные задержали подозреваемого

Автомобиль Mitsubishi подожгли в ночь на среду на Фонтанской дороге.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, свидетели происшествия указали направление, куда побежал злоумышленник. Подозреваемого задержали на Адмиральском проспекте.

У него обнаружили патронтаж с патронами к гладкоствольному ружью 12 калибра.

В действиях этого мужчины усматриваются признаки уголовного преступления по ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

На месте происшествия работала бригада ГС ЧС, которая ликвидировала пожар.

Фото: Патрульная полиция

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить