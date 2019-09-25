Поджог автомобиля на Фонтанской дороге: одесские патрульные задержали подозреваемого

Автомобиль Mitsubishi подожгли в ночь на среду на Фонтанской дороге.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, свидетели происшествия указали направление, куда побежал злоумышленник. Подозреваемого задержали на Адмиральском проспекте.

У него обнаружили патронтаж с патронами к гладкоствольному ружью 12 калибра.

В действиях этого мужчины усматриваются признаки уголовного преступления по ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

На месте происшествия работала бригада ГС ЧС, которая ликвидировала пожар.

Фото: Патрульная полиция