Поджог автомобиля на Фонтанской дороге: одесские патрульные задержали подозреваемого

Автомобиль Mitsubishi подожгли в ночь на среду на Фонтанской дороге.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, свидетели происшествия указали направление, куда побежал злоумышленник. Подозреваемого задержали на Адмиральском проспекте.
У него обнаружили патронтаж с патронами к гладкоствольному ружью 12 калибра.
В действиях этого мужчины усматриваются признаки уголовного преступления по ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
На месте происшествия работала бригада ГС ЧС, которая ликвидировала пожар.
Фото: Патрульная полиция
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