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Новости Одессы и Одесской области

Подвал дома Либмана в Одессе затопило канализационными стоками (фото)

Подвал дома Либмана в Одессе затопило канализационными стоками (фото)

Одессит Евгений Лата побывал у знаменитого соседа практически отреставрированного дома Руссова – дома Либмана – и запечталел его с высоты птичьего полета, а также заглянул внутрь.

В здании уже начались реставрационные работы.

Одессит запечатлел старинные элементы декора

Одессит запечатлел старинные элементы декора

“Примыкающий к дому Руссова дом Либмана все еще в плачевном состоянии, но даже его фасад уже активно ремонтируют. Вот такая Одесса мне нравится: когда восстанавливают, а не уничтожают”, – написал Евгений на своей странице в Facebook.

Внутри памятник архитектуры находится в аварийном состоянии

Внутри памятник архитектуры находится в аварийном состоянии

Однако, по словам Евгения, в подвале открылась неприятная картина – он оказался наполовину затоплен канализационными стоками, о чем свидетельствует характерный запах.

Подвал частично затоплен канализационными стоками

Подвал частично затоплен канализационными стоками

Двор дома Либмана

Двор дома Либмана

Ранее мы уже сообщали, что на реставрацию памятника архитектуры городом выделено 16 млн 199 тысяч гривен. Работы по его восстановлению начались в конце августа.

Фото: Евгений Лата

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