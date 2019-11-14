Подвал дома Либмана в Одессе затопило канализационными стоками (фото)

Одессит Евгений Лата побывал у знаменитого соседа практически отреставрированного дома Руссова – дома Либмана – и запечталел его с высоты птичьего полета, а также заглянул внутрь.
В здании уже начались реставрационные работы.
“Примыкающий к дому Руссова дом Либмана все еще в плачевном состоянии, но даже его фасад уже активно ремонтируют. Вот такая Одесса мне нравится: когда восстанавливают, а не уничтожают”, – написал Евгений на своей странице в Facebook.
Однако, по словам Евгения, в подвале открылась неприятная картина – он оказался наполовину затоплен канализационными стоками, о чем свидетельствует характерный запах.
Ранее мы уже сообщали, что на реставрацию памятника архитектуры городом выделено 16 млн 199 тысяч гривен. Работы по его восстановлению начались в конце августа.
Фото: Евгений Лата