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Новости Одессы и Одесской области

«Подтверждения информации нет»: в Одесской ОГА опровергли слухи о смене губернатора

«Подтверждения информации нет»: в Одесской ОГА опровергли слухи о смене губернатора

В сети распространилась информация о том, что главу Одесской ОГА собираются заменить. Мы решили связаться с пресс-службой ведомства и выяснить ситуацию.

Источником распространения о смене губернатора в Одессе стали «инсайдерские» телеграм-каналы, администраторы которых якобы имеют свои источники информации в Офисе президента. Также эта информация распространилась в одесских СМИ. В частности, об этом сообщили в издании «Одесский курьер».

По их информации, главу Одесской областной государственной администрации Максима Куцего должны были еще вчера заменить на Виталия Герсака, который на данный момент руководит Службой безопасности Украины в Николаевской области. Такую замену в телеграм-каналах объясняют тем, что нынешний губернатор не сможет обеспечить необходимый результат на местных выборах.

Мы связались с пресс-службой ОГА и получили лишь короткий ответ о том, что это слухи и «подтверждения информации нет». Мы также написали Максиму Куцему в Facebook, однако пока что никакой реакции не последовало.

 

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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