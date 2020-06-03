Подросток-грабитель: в Одессе задержали 16-летнего парня за ограбление девушки

Одесские правоохранители задержали несовершеннолетнего по подозрению в ограблении девушки. Злоумышленник неожиданно подбежал к прохожей, вырвал у нее из рук смартфон и убежал. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Оперативники Портофранковского отделения полиции разоблачили 16-летнего одессита. По словам парня, похищенный гаджет он продал, а вырученные деньги потратил на развлечения.
Замначальника территориального отделения полиции Константин Стариченко рассказал: «Выяснилось, что правонарушитель несколькими месяцами ранее уже совершал аналогичное преступление. На этот раз его действия следователи квалифицировали по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж). Грабителю грозит до шести лет лишения свободы».
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