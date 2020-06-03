Подросток-грабитель: в Одессе задержали 16-летнего парня за ограбление девушки

В Одессе поймали грабителя, угнавшего велосипед от торгового павильона Одесситка оставила свое двухколесное транспортное средство у торгового павильона в Киевском районе Одессы на улице Академика Королева, а правонарушитель, воспользовавшись тем, что хозяйка общается с продавцом, вскочил на велосипед и уехал. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Полиция задержала преступника, ограбившего иностранца на Куликовом поле в Одессе Заметив поздно вечером на Куликовом поле молодого парня, правонарушитель сначала завязал с ним разговор, а потом внезапно вырвал из рук смартфон и убежал. Пострадавший позвал на помощь полицейских, которые находились неподалеку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области задержали преступницу, которая ограбила 85-летнюю бабушку Происшествие произошло днем в подъезде жилого дома в Подольске. По словам пенсионерки, женщина, которая проходила мимо, внезапно толкнула ее в грудь и, вырвав пакет с вещами, убежала. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Полицейские поймали грабителя с Фонтанской дороги, но украденное пока не нашли В парке на Фонтанской дороге в Одессе парень начал словесный конфликт с группой отдыхающих. Во время спора с незнакомцами он ударил одну из присутствующих женщин по голове, сорвал с ее плеча сумку с деньгами и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ