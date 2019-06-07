Подробности убийства на Черемушках обнародовали одесские полицейские

О смерти женщины стало известно утром 6 июня, когда в полицию позвонил ее квартирант.

Убийство произошло на ул. Ицхака Рабина. 43-летний квартирант, уроженец Ровенской области, сообщил, что окровавленное тело своей хозяйки нашел утром.

Однако полиция установила, что убийство произошло в ночь с 5 на 6 июня. Пьяный арендатор набросился на женщину, у которой снимал комнату, и нанес ей 22 удара ножом в разные части тела. От полученных травм 63-летняя хозяйка скончалась на месте.

Утром квартирант вызвал полицию, пытаясь отвести от себя подозрения, сообщают в отделе коммуникации Нацполиции области.

Правоохранители изъяли с места преступления два ножа и вилку со следами крови, а также две бутылки из-под алкоголя, одежда квартиранта была в крови. Квартиранта задержали.

Следователи объявили ему подозрение в совершении убийства – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предполагают до пятнадцати лет лишения свободы. Ведется следствие.