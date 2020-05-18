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Новости Одессы и Одесской области

Подозрение в убийстве не вручили: что еще рассказал Стерненко после допроса в СБУ

Подозрение в убийстве не вручили: что еще рассказал Стерненко после допроса в СБУ

Активист Сергей Стерненко рассказал, что его вызвали в СБУ для ознакомления с материалами дела: «Знаете для чего меня вызывали повестками? Официальная версия – для того, чтобы ознакомить меня с материалами дела. На самом деле я убежден, что планы у них были сегодня совсем другие, потому что для того, чтобы ознакомиться с материалами, повестки никто никогда не вручает».

«Я абсолютно уверен, об этом говорят и наши внутренние источники в офисе Генерального прокурора и в СБУ, что на сегодня мне должны были сообщить о подозрении по статье 115 – умышленное убийство», – заявил Стерненко после после посещения офиса СБУ.

Напомним, что сегодня утром, 18 мая, возле здания СБУ, чтобы поддержать одесского активиста, собрались около 300 человек.

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2 комментарии
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Артур
Гость
Артур

Защищал город от незаконных застроек, устроененых криминально ориентированными властями Одессы. На него насылали покупных громил, которые не раз наносили ему побои и травмы. Ну, не выдержал.., а кто бы выдержал?

Голос за2Голос против  Ответить
14 минут назад
МарикВалерий
Гость
МарикВалерий

правильно сделал,что грохнул ,Я поступил точно так же.если бы на меня напали.Молодец

Голос за0Голос против  Ответить
49 секунд назад
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