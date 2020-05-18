Подозрение в убийстве не вручили: что еще рассказал Стерненко после допроса в СБУ

Активист Сергей Стерненко рассказал, что его вызвали в СБУ для ознакомления с материалами дела: «Знаете для чего меня вызывали повестками? Официальная версия – для того, чтобы ознакомить меня с материалами дела. На самом деле я убежден, что планы у них были сегодня совсем другие, потому что для того, чтобы ознакомиться с материалами, повестки никто никогда не вручает».

«Я абсолютно уверен, об этом говорят и наши внутренние источники в офисе Генерального прокурора и в СБУ, что на сегодня мне должны были сообщить о подозрении по статье 115 – умышленное убийство», – заявил Стерненко после после посещения офиса СБУ.

Напомним, что сегодня утром, 18 мая, возле здания СБУ, чтобы поддержать одесского активиста, собрались около 300 человек.

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