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Новости Одессы и Одесской области

Подорожал проезд в маршрутке Одесса-Черноморск

Подорожал проезд в маршрутке Одесса-Черноморск

Проезд в маршрутном такси №25 сообщением «Одесса -Черноморск» с сегодняшнего дня подорожает.

Проезд подорожает на 20%, и теперь обойдется в 24 гривни вместо 20. Объявления о повышении цен уже появились в маршрутках.

Компания-перевозчик (ТОВ «Автотранс-Украина») рост цены связывает с ростом производственных и административных затрат.

При этом, по информации городской автостанции Черноморска, рост цены никак не скажется на улучшении транспортных услуг: «новая тарификация является вынужденной мерой».

Также «Портал Черноморска» сообщает, что настолько же вырастет цена в маршрутках №60 и №70. Отметим, что стоимость проезда по этому маршруту уже повышали — в марте 2019 года. Тогда цена выросла с 17 до 20 гривен.

Фото: Черноморский горсовет

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