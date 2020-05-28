Подготовка к сезону: что с одесскими пляжами?

Курортный сезон в Одессе обычно стартует 1 мая, но в связи с пандемией коронавируса график сместился.

На сегодня уже есть 66 договоров аренды и выданы 13 схем временного благоустройства, из них 7 получило КП «Побережье Одессы».

Об этом рассказал и.о. директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Александр Ахмеров.

Пока еще ни одно разрешение на эксплуатацию пляжей не подписано. Как уточняет Ахмеров, есть только схемы временного благоустройства (размещение шезлонгов, зонтиков и пр.). На основании этих схем специальная комиссия выдает паспорт пляжа, которые и дает право на эксплуатацию.

Как и в предыдущие годы, предприниматели обязаны обеспечить свободный проход на расстоянии 5 метров от берега моря, 30% территории для бесплатного пользования, медицинский и спасательный пункты.

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