Подготовка дорог к зиме: в Одесской области установят камеры и метеостанции

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший руководитель областной Службы автомобильных дорог Олег Варивода.

Он сообщил, что на основных магистралях и трассах области будут установлены 26 камер наблюдения за движением автотранспорта и 15 метеостанций. Они будут в режиме реального времени давать показатели по температуре, осадкам, скорости ветра.

Кроме того, вся техника, которая будет задействована для расчистки дорог от снега и гололеда, будет оборудована GPS-трекерами, которые в режиме реального времени будут показывать, где какая техника работает. Это позволит более оперативно и эффективно организовать работу по содержанию автодорог в надлежащем состоянии.

Фото: today.tj, Олег Варивода в Facebook