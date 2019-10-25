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Новости Одессы и Одесской области

Подготовка дорог к зиме: в Одесской области установят камеры и метеостанции

Подготовка дорог к зиме: в Одесской области установят камеры и метеостанции

В одесском регионе полным ходом идет монтаж мониторингового центра по зимнему содержанию дорог.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший руководитель областной Службы автомобильных дорог Олег Варивода.

Он сообщил, что на основных магистралях и трассах области будут установлены 26 камер наблюдения за движением автотранспорта и 15 метеостанций. Они будут в режиме реального времени давать показатели по температуре, осадкам, скорости ветра.

Кроме того, вся техника, которая будет задействована для расчистки дорог от снега и гололеда, будет оборудована GPS-трекерами, которые в режиме реального времени будут показывать, где какая техника работает. Это позволит более оперативно и эффективно организовать работу по содержанию автодорог в надлежащем состоянии.

Фото:  today.tj, Олег Варивода в Facebook

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