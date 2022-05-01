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Под угрозой ракетных ударов: как прошел поминальный день в Одесе

Под угрозой ракетных ударов: как прошел поминальный день в Одесе

Поминальное воскресенье в городе прошло без происшествий. При том, что угроза ракетных ударов по-прежнему висит над Одессой и полиция предостерегала жителей от посещения кладбищ.

Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации, правоохранители позаботились о безопасности горожан во время поминального воскресенья.

Патрульные продолжают нести службу в усиленном режиме. Так сегодня горожане имели возможность посетить кладбища, чтобы почтить своих родных.

Чтобы мероприятия прошли в безопасности, полиция взяла места захоронения под охрану. Перед этим все кладбища были проверены взрывотехниками и сотрудниками ГСЧС на отсутствие взрывоопасных предметов.

Патрульная полиция обеспечивала безопасность на дорогах и охраняла общественный порядок во время поминальных мероприятий.

Также правоохранители предупреждали людей о сигналах тревоги и в случае опасности готовы были помочь каждому.

Все мероприятия прошли без чрезвычайных происшествий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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