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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой женщина за тысячу гривен покупала голоса избирателей

Под Одессой женщина за тысячу гривен покупала голоса избирателей

В Подольске правоохранители разоблачили местную жительницу, которая покупала на выборах голоса избирателей. Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, женщина предлагала тысячу гривен людям «за правильный выбор».

При этом она просила поддержать одного из кандидатов по одномандатному округу и сфотографировать в подтверждение бюллетень. По данным правоохранителей, ей таким способом удалось подкупить 16 избирателей.

В прокуратуре составили против подозреваемой обвинительный акт и направили его в суд. Следователи полицейского отдела Подольска проводят по этому делу досудебное расследование. Уголовное производство открыли по части 4 статьи 160. Женщине грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

В Подольске правоохранители разоблачили местную жительницу, которая покупала на выборах голоса избирателей. Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, женщина предлагала тысячу гривен людям «за правильный выбор».

При этом она просила поддержать одного из кандидатов по одномандатному округу и сфотографировать в подтверждение бюллетень. По данным правоохранителей, ей таким способом удалось подкупить 16 избирателей. Личностей, которые согласились на сделку, пока не установили.

В прокуратуре составили против подозреваемой обвинительный акт и направили его в суд. Следователи полицейского отдела Подольска проводят по этому делу досудебное расследование. Уголовное производство открыли по части 4 статьи 160. Женщине грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Фото: politeka.net

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