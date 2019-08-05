Под Одессой женщина за тысячу гривен покупала голоса избирателей

В Подольске правоохранители разоблачили местную жительницу, которая покупала на выборах голоса избирателей. Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, женщина предлагала тысячу гривен людям «за правильный выбор».

При этом она просила поддержать одного из кандидатов по одномандатному округу и сфотографировать в подтверждение бюллетень. По данным правоохранителей, ей таким способом удалось подкупить 16 избирателей.

В прокуратуре составили против подозреваемой обвинительный акт и направили его в суд. Следователи полицейского отдела Подольска проводят по этому делу досудебное расследование. Уголовное производство открыли по части 4 статьи 160. Женщине грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

В Подольске правоохранители разоблачили местную жительницу, которая покупала на выборах голоса избирателей. Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, женщина предлагала тысячу гривен людям «за правильный выбор».

При этом она просила поддержать одного из кандидатов по одномандатному округу и сфотографировать в подтверждение бюллетень. По данным правоохранителей, ей таким способом удалось подкупить 16 избирателей. Личностей, которые согласились на сделку, пока не установили.

В прокуратуре составили против подозреваемой обвинительный акт и направили его в суд. Следователи полицейского отдела Подольска проводят по этому делу досудебное расследование. Уголовное производство открыли по части 4 статьи 160. Женщине грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Фото: politeka.net