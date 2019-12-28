Под Одессой женщина объявила в розыск детей, забыв, что они на новогоднем утреннике

Там местная жительница обратилась в полицию, заявив, что у нее пропали дети.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Когда правоохранители начали искать малышей, то обнаружили их в городском Доме культуры.

5-летний мальчик и его 10-летняя сестра смотрели спектакль.

Как выяснилось, женщина выпила лишнего и забыла о том, что сама отправила их на новогодний утренник. При этом полицейским она сказала, что пыталась самостоятельно найти их, но не смогла.

На женщину составили админпротокол. О ситуации уведомили соцслужбы.

Фото: s001.radikal.ru

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