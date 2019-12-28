Под Одессой женщина объявила в розыск детей, забыв, что они на новогоднем утреннике

Курьезный случай произошел в городе Подольск.
Там местная жительница обратилась в полицию, заявив, что у нее пропали дети.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Когда правоохранители начали искать малышей, то обнаружили их в городском Доме культуры.
5-летний мальчик и его 10-летняя сестра смотрели спектакль.
Как выяснилось, женщина выпила лишнего и забыла о том, что сама отправила их на новогодний утренник. При этом полицейским она сказала, что пыталась самостоятельно найти их, но не смогла.
На женщину составили админпротокол. О ситуации уведомили соцслужбы.
Фото: s001.radikal.ru
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!