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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой задержали иностранцев, которые не знали, где находятся

Под Одессой задержали иностранцев, которые не знали, где находятся

Двое туристов приехали в Румынию из Нидерландов. Там они решили по Дунаю покататься на каяках.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Спортсмены так вошли во вкус, что не заметили, как оказались в другой стране.

Мужчинам захотелось отдохнуть от такой длительной прогулки. Для этого они причалили к ближайшему берегу — в городе Рени, что в Одесской области.

Туристы заявили, что просто хотели выпить кофе, вот и причалили к ближайшему берегу

Туристы заявили, что просто хотели выпить кофе, вот и причалили к ближайшему берегу

Местные жители заметили их в районе порта и сообщили правоохранителям. В итоге мужчин задержали ратники пограничной службы.

Туристы признались, что сами в шоке, так как понятия не имели, где находятся. Они объяснили пограничникам, что вовсе не собирались нарушать границу. Просто хотели выпить кофе и немного отдохнуть, чтобы с новыми силами вернуться туда, откуда приплыли.

В итоге украинские пограничники поверили им на слово и отпустили. Но все же решили перестраховаться и сообщили об иностранных гостях румынским правоохранителям.

В Украине голландцев отпустили, но сообщили о них румынским правоохранителям

В Украине голландцев отпустили, но сообщили о них румынским правоохранителям

Фото: Госпогранслужба

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