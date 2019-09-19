Под Одессой задержали иностранцев, которые не знали, где находятся

Двое туристов приехали в Румынию из Нидерландов. Там они решили по Дунаю покататься на каяках.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе Украины.
Спортсмены так вошли во вкус, что не заметили, как оказались в другой стране.
Мужчинам захотелось отдохнуть от такой длительной прогулки. Для этого они причалили к ближайшему берегу — в городе Рени, что в Одесской области.
Местные жители заметили их в районе порта и сообщили правоохранителям. В итоге мужчин задержали ратники пограничной службы.
Туристы признались, что сами в шоке, так как понятия не имели, где находятся. Они объяснили пограничникам, что вовсе не собирались нарушать границу. Просто хотели выпить кофе и немного отдохнуть, чтобы с новыми силами вернуться туда, откуда приплыли.
В итоге украинские пограничники поверили им на слово и отпустили. Но все же решили перестраховаться и сообщили об иностранных гостях румынским правоохранителям.
Фото: Госпогранслужба
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