Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой учитель математики собрал коллекцию циркулей и создал музей (фото)

Под Одессой учитель математики собрал коллекцию циркулей и создал музей (фото)

Директор учебно-воспитательного комплекса им. В. Черновола города Южного Одесской области Тарас Прокопечко создал целый музей циркулей.

А началось все с того, что руководство южненской школы приняло решение оформить каждый класс в оригинальных и интересных стилях. Они убрали старые плакаты, которые годами висели на стенах кабинетов, а на их месте задумали разместить материалы, которые были бы интересны детям.

учитель-коллекционер Тарас Прокопечко

Тарас Прокопечко

Тарас Прокопечко, будучи учителем математики, решил оформить стены своего класса циркулями. И это натолкнуло его на мысль о создании собственной коллекции, а позже – и музея циркулей, так как, по его словам, интересного материала на эту тему очень много.

коллекция циркулей

С тех пор педагог начал коллекционировать циркули. Экспонаты для своей коллекции он приобретал на различных рынках в Одессе, Киеве, Львове. К этому процессу подключились даже родственники и знакомые учителя, которые при каждом удобном случае они стараются дарить ему циркули.

Среди экспонатов есть действительно уникальные экземпляры: медицинские, морские, автомобильные, столярные циркули и даже циркуль из булдынских катакомб. Экспонаты своей коллекции Тарас Прокопечко использует и как методический материал во время уроков.

циркули, музей циркулей

Фото: Южный округ

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить