Под Одессой учитель математики собрал коллекцию циркулей и создал музей (фото)

А началось все с того, что руководство южненской школы приняло решение оформить каждый класс в оригинальных и интересных стилях. Они убрали старые плакаты, которые годами висели на стенах кабинетов, а на их месте задумали разместить материалы, которые были бы интересны детям.

Тарас Прокопечко, будучи учителем математики, решил оформить стены своего класса циркулями. И это натолкнуло его на мысль о создании собственной коллекции, а позже – и музея циркулей, так как, по его словам, интересного материала на эту тему очень много.

С тех пор педагог начал коллекционировать циркули. Экспонаты для своей коллекции он приобретал на различных рынках в Одессе, Киеве, Львове. К этому процессу подключились даже родственники и знакомые учителя, которые при каждом удобном случае они стараются дарить ему циркули.

Среди экспонатов есть действительно уникальные экземпляры: медицинские, морские, автомобильные, столярные циркули и даже циркуль из булдынских катакомб. Экспонаты своей коллекции Тарас Прокопечко использует и как методический материал во время уроков.

Фото: Южный округ