Под Одессой тракторист переехал ребенка – дело ушло в суд

В Арцизском районе Одесской области водитель трактора совершил смертельный наезд на ребенка и ответит за содеянное в суде.

По данным областной прокуратуры, виновником ДТП стал 20-летний житель Арцизского района.

Следствие установило, что в начале июля этого года водитель колесного трактора «Беларус», отъезжая от дома в одном из сел района, не убедился в безопасности своего маневра и в результате наехал на 4-летнего мальчика, который в тот момент стоял у задних колес трактора. От полученных травм ребенок погиб на месте.

В настоящее время досудебное расследование закончилось, и ювенальные прокуроры направили дело в суд.

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