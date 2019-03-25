﻿ Под Одессой прошел Кубок Украины по запуску горных планеров - Одесская Жизнь

На склонах Хаджибеевского лимана прошел первый этап Кубка Украины по горным планерам «Весення Одесса-2019».

Пилоты со всей Украины съехались в село Алтестово, чтобы определить, кто лучше запускает горные планеры. Об этом сообщили на странице «Ильичевские авиамоделисты» в Facebook. В день соревнований погода благоприятствовала спортсменам, порывы ветра достигали 8-9 метров в секунду.

Победителем стал киевский спортсмен из Черноморска – Андрей Дягилев. Второе место занял юный спортсмен из Черноморска Владислав Чебанов, а бронзу завоевал одессит Сергей Настоящий.

Отметим, следующие этапы пройдут в Харькове, Киеве и в селе Пилипец Закарпатской области.

Фото: Николай Закревский.