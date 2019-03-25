﻿ Под Одессой прошел Кубок Украины по запуску горных планеров - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой прошел Кубок Украины по запуску горных планеров

Под Одессой прошел Кубок Украины по запуску горных планеров

На склонах Хаджибеевского лимана прошел первый этап Кубка Украины по горным планерам «Весення Одесса-2019».

Пилоты со всей Украины съехались в село Алтестово, чтобы определить, кто лучше запускает горные планеры. Об этом сообщили на странице «Ильичевские авиамоделисты» в Facebook. В день соревнований погода благоприятствовала спортсменам, порывы ветра достигали 8-9 метров в секунду.

соревнования по горным планерам

Победителем стал киевский спортсмен из Черноморска – Андрей Дягилев. Второе место занял юный спортсмен из Черноморска Владислав Чебанов, а бронзу завоевал одессит Сергей Настоящий.

соревнования по горным планерам

Отметим, следующие этапы пройдут в Харькове, Киеве и в селе Пилипец Закарпатской области.

Фото: Николай Закревский.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить