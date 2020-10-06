Под Одессой Nissan задавил пешехода

В Одессе 19-летний гонщик на ВАЗе разбил пять иномарок В пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области сообщили, что 28 сентября около 22.45 инспекторы получили вызов о ДТП, которое произошло в Суворовском районе города по ул. Семена Палия, 94. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области возле Шабо в аварии погиб человек В воскресенье, 27 сентября, на выезде из села Шабо Одесской области в результате автостолкновения погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ