Под Одессой Nissan задавил пешехода

В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства дорожной аварии, в которой погиб мужчина-пешеход.
По сообщению областного управления полиции, ДТП случилось вечером 3 октября на въезде в поселок Александровку. Водитель автомобиля Nissan Martch сбил 32-летнего жителя Измаила, который, предварительно, переходил дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм пешеход скончался в карете скорой помощи. Сам водитель был госпитализирован с травмами головы.
По факту ДТП начато уголовное производство. Продолжается следствие.
Фото иллюстрационное