Под Одессой мужчина погиб под колесами авто

Предварительно известно, что там пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В итоге мужчина попал под колеса автомобиля Chevrolet Aveo.

Он умер на месте от полученных травм.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители. Решается вопрос о внесении сведений в Единый досудебный реестр.

Фото: ГУНП в Одесской области

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