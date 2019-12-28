Под Одессой мужчина погиб под колесами авто

ДТП произошло возле промрынка “7-ой километр”, в Овидиопольском районе.
Предварительно известно, что там пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
В итоге мужчина попал под колеса автомобиля Chevrolet Aveo.
Он умер на месте от полученных травм.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители. Решается вопрос о внесении сведений в Единый досудебный реестр.
Фото: ГУНП в Одесской области
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