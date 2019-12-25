Под Одессой мотоциклиста насмерть сбил микроавтобус (фото)

В районе села Мирное микроавтобус Ford Transit выезжая со второстепенной дороги, врезался на главной в мотоцикл.

В результате от сильного удара водитель мотоцикла скончался на месте.

В полиции решают вопрос о внесении сведений по факту происшествия. Обстоятельства предстоит выяснить следователям.

Фото: ГУНП в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!