Под Одессой мотоциклиста насмерть сбил микроавтобус (фото)

Авария произошла на трассе “Одесса-Рени”, передает пресс-служба облГУНП.
В районе села Мирное микроавтобус Ford Transit выезжая со второстепенной дороги, врезался на главной в мотоцикл.
В результате от сильного удара водитель мотоцикла скончался на месте.
В полиции решают вопрос о внесении сведений по факту происшествия. Обстоятельства предстоит выяснить следователям.
Фото: ГУНП в Одесской области
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