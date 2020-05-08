Под Одессой бизнесменам рынка разрешили не оплачивать взнос за время карантинного простоя

В городе Южном на протяжении всего периода карантина был закрыт промтоварный рынок. Его должны открыть только 11 мая.
Это загнало многих местных предпринимателей в долги, передает yuzhny.info.
В связи с этим в управлении экономики по инициативе мэра города Владимира Новацкого разработали программу помощи для бизнесменов.
В итоге во время исполкома было решено уменьшить им материальную нагрузку.
Так, предпринимателей освободили от оплаты за услуги ведения их деятельности.
Все расходы за период с 17 марта по 11 мая сняли с торговцев коммунального рынка.
Так, предпринимателям не придется платить за охрану, электроэнергию и аренду торгового места.
Поначалу, руководствуясь законом, с бизнесменов вычли только арендную плату. Но эта сумма оказалась несущественной – всего 30% от общей цифры. В среднем 40 грн. за кв. м.
Так что, посовещавшись, чиновники решили полностью снять с торговцев обязательства по выплате единого взноса за время простоя в карантин.
Фото: Pro-Consulting