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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой бизнесменам рынка разрешили не оплачивать взнос за время карантинного простоя

Под Одессой бизнесменам рынка разрешили не оплачивать взнос за время карантинного простоя

В городе Южном на протяжении всего периода карантина был закрыт промтоварный рынок. Его должны открыть только 11 мая.

Это загнало многих местных предпринимателей в долги, передает yuzhny.info.

В связи с этим в управлении экономики по инициативе мэра города Владимира Новацкого разработали программу помощи для бизнесменов.

В итоге во время исполкома было решено уменьшить им материальную нагрузку.

Так, предпринимателей освободили от оплаты за услуги ведения их деятельности.

Все расходы за период с 17 марта по 11 мая сняли с торговцев коммунального рынка.

Так, предпринимателям не придется платить за охрану, электроэнергию и аренду торгового места.

Поначалу, руководствуясь законом, с бизнесменов вычли только арендную плату. Но эта сумма оказалась несущественной – всего 30% от общей цифры. В среднем 40 грн. за кв. м.

Так что, посовещавшись, чиновники решили полностью снять с торговцев обязательства по выплате единого взноса за время простоя в карантин.

Фото: Pro-Consulting

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