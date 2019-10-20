Под Одессой активисты высадят цветы в дорожных ямах

Там задумали привлечь внимание к разбитой трассе 1619 между Яськовской ОТГ и Теплодаром, а также селами Широкая Балка и Мирное.

Об этом сообщает bilyayivka.сity.

Для этого ямы превратят в лунки и засадят их цветами. Острые уголки обведут белой краской.

“Ехать по нашей дороге невозможно, – говорят организаторы флешмоба. – Ее давным-давно не ремонтировали. При этом ситуацию усугубляет то, что по магистрали регулярно ездят тяжеловесы, перевозя песок из карьеров. Все, на что годится трасса, – это быть клумбой для цветов”.

Акция пройдет 3 ноября. Волонтеры надеются, что после этого власти возьмут проблему с трассой на заметку, когда будут принимать бюджет на следующий год.

Фото: bilyayivka.сity