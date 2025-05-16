По информации председателя комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александра Иваницкого, речь идет о 259 объектах. В рамках программы предусмотрено укрепление фундаментов, замену крыш, а также обновление систем водоотвода и других инженерных сетей. Эти меры должны обеспечить безопасную эксплуатацию жилых сооружений.

За первое полугодие 2025 года планируют завершить работы на 120-130 объектах. На сегодня полностью восстановлено 24 дома. Ремонтные работы ведутся в плановом режиме, хотя на их темпы влияют нехватка квалифицированных работников и технические трудности подрядных компаний.

Ранее сообщалось, что в Одессе завершили ремонт многоэтажки, которая получила повреждения в результате обстрела. Также выделены средства на проектную документацию для восстановления 16-этажного дома на улице Ярослава Мудрого, пострадавшего 1 мая от попадания дрона.

Ранее мы сообщали, что в Одессе снесут четыре дома, пострадавшие от российских обстрелов