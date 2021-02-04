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Почти 200 лет назад: Одесса на гравюрах Карло Боссоли (фото)

Почти 200 лет назад: Одесса на гравюрах Карло Боссоли (фото)

Дворец Воронцова, полуциркульные дома, Сабанеев мост… А еще места и здания, которые нам сегодняшним покажутся совершенно незнакомыми. Это все – Одесса. И изображена она на гравюрах итальянского и швейцарского художника, пейзажиста, мариниста, баталиста, путешественника Карло Боссоли.

Все эти гравюры сделаны в тридцатых годах ХIХ века – почти 200 лет тому назад.

Подборку опубликовал пользователь «Живого журнала» (ЖЖ) под ником yangur. Благодаря этому у нас есть возможность познакомиться с Одессой почти 200-летней давности.

Одесса на гравюрах, порт

Карло Боссоли (1815, Лугано, Швейцария – 1884, Турин, Италия) – итальянский и швейцарский художник, пейзажист, маринист, баталист, путешественник. Молодость провел на юге России – в Одессе и Крыму, где пользовался покровительством графа Воронцова.

Фото ЖЖ yangur

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Мария Котова
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