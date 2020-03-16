Почему закрыли одесскую Кирху?

В Одессе временно закрыли лютеранский собор Святого Павла на улице Новосельского.

В храме, более известном горожанам, как Кирха, затеяли ремонт.

Об этом у входа гласит надпись на табличке, передает usionline.com.

Там же рядом можно заметить кое-какие стройматериалы.

Очевидцы говорят, что храм начали ремонтировать больше недели назад. Пока нет официальной информации о том, что там ремонтируют и когда планируют закончить.

Фото: usionline.com

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