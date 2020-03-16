Почему закрыли одесскую Кирху?

В Одессе временно закрыли лютеранский собор Святого Павла на улице Новосельского.
В храме, более известном горожанам, как Кирха, затеяли ремонт.
Об этом у входа гласит надпись на табличке, передает usionline.com.
Там же рядом можно заметить кое-какие стройматериалы.
Очевидцы говорят, что храм начали ремонтировать больше недели назад. Пока нет официальной информации о том, что там ремонтируют и когда планируют закончить.
Фото: usionline.com
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