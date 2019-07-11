Почему по «делу Труханова» суд принял такое решение и как это повлияет на выборы (мнение)

Известный политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга охарактеризовал недавнюю ситуацию с решением суда по “делу Краяна” и мэру Одессы как логическое окончание фарса и как немаловажный эпизод в исходе будущих выборов.

В Одессе еще 9 июля завершилось судебное рассмотрение “дела Краяна”, но страсти не утихают до сих пор. Более полутора лет дело рассматривалось в различных судах, все это время НАБУ и САП утверждали, что одесский горсовет приобрел здание админкорпуса завода “Краян” для размещения в нем центра админуслуг и муниципальных департаментов по завышенной цене, и требовали для мэра Одессы, его заместителя, ряда чиновников и бизнесменов длительных сроков тюремного заключения. В свою очередь, Малиновский районный суд Одессы посчитал ряд доказательств со стороны САП не соответствующими закону и на основании этого вынес оправдательный приговор.

По мнению известного политического эксперта, политолога и блогера Михаила Чаплыги, решения суда надо выполнять – иначе построить правовое государство не получится: “УЖЕ третий раз за два дня задают один и тот же вопрос: “как я прокомментирую оправдание Труханова судом”. Собственно мне нечего добавить к тому, что уже раз сказал на ТВ. Решения суда не комментируют – их уважают и исполняют. Иначе мы не построим правовое государство.”

Чаплыга замечает, что итог процесса стал логическим финалом продолжавшегося несколько лет фарса и показал неумение правоохранительных органов: “Я расцениваю это как логическое окончание фарса длиной в несколько лет. Суд признал мэра Труханова невиновным по так называемому “делу Краяна”. Процессуальные нарушения при сборе доказательств это уже притча во языцех нашей правоохранительной системы…”

Политолог замечает, что украинская политика изначально строилась на балансе сил на центральном и местном уровнях. И попытки бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили и скандального бизнесмена Аднана Кивана нарушить этот баланс не только потерпели крах, но и стали шоком лично для Саакашвили: “Все игрища Саакашвили потерпели крах, а решение суда конечно же стало шоком лично для Михо – все пошло прахом и оказалось фарсом. С самого первого дня наша страна строилась на балансе сил как на уровне центра, так и на уровне местных элит. Но укрепляющиеся союзы политиков с бизнесменов, тайно желавшими увеличения своей «доли пирога», существенно подорвали сложившееся равновесие.Одесса не исключение – весьма скандальный бизнесмен Аднан Киван давно конфликтовавший лично с Геннадием Трухановым решил воспользоваться ситуацией и включил все свои связи, чтоб Труханов потерял власть в городе.”

Михаил Чаплыга подытоживает свой анализ событий, прогнозируя серьезное влияние итогов “дела Краяна” на будущие выборы в Раду: “Но Труханов победил и эта победа окажет существенное влияние на результаты выборов.”

Источник: Одесский курьер