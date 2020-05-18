Почему на Староконном рынке митингуют предприниматели?

Митинги предпринимателей с участием активистов 12-го и 14-го мая на Староконном рынке не стали неожиданностью для большинства думающих людей. Еще в начале эпидемии коронавируса экономисты предупреждали о том, что карантин в первую очередь коснется предприятий микро- и малого бизнеса, деятельность которых в этот период будет почти или полностью прекращена.

Эксперты предупреждали, что нерешенность проблемы арендной платы обернется образованием множества конфликтогенных зон, многие из которых будут переходить в открытий конфликт. Причем, это будет происходить даже в том случае, если собственники или арендаторы земли, на которых расположены рынки, сами пойдут на введение смягчающих мер для арендаторов-ФОПов.

Первым, но далеко не последним, стал конфликт на Староконном рынке. Причем, произошел он не смотря на то, что администрация рынка снизила на период карантина арендную плату на 70%, а также разработала ряд иных смягчений. Но, арендаторов это не удовлетворило и они вышли на митинги с требованием продления «льготного» режима на 1 год.

«Мы [администрация рынка] предложили снизить арендную плату в размере 70% на период карантина. Вводятся и другие смягчающие меры. Так, если раньше мы брали за выставочную торговлю 380 грн/кв.м, то на май и июнь арендаторы освобождены от этой оплаты, а с июля устанавливается тариф 200грн/кв.м вместо 380 грн», — сообщил директор ООО «Торговый центр «Староконный» Никита Агеев.

При этом руководитель рынка опроверг информацию о повышении арендной платы на 20%.

«У нас в договорах предусмотрено годовое плановое повышение арендной платы 20%. С этого года мы должны были ввести 10% повышение вместо 20%, но этого не произошло ввиду сложной экономической ситуации в стране. Поэтому утверждения агитаторов о якобы имевшем место повышении арендной платы на 20% просто абсурдные», — отметил Никита Агеев.

Также директор рынка сообщил о том, что еще до начала карантина у ряда предпринимателей, работающих на рынке, сформировалась задолженность по арендной плате — 2, 3 или 4 месяца.

«Мы готовы списать начисленные штрафные санкции и провести реструктуризацию долга на 5 месяцев, то есть, до 30 сентября 2020 года. Но, мы тоже осуществляем предпринимательскую деятельность, как и они. Мы занимаемся арендой, они – торговлей. И мы, также как и они, не можем работать в минус. У нас часть торгового центра арендована у Одесского горсовета. Но, нас никто не освободил от арендной платы, которая не такая уж и маленькая», — рассказывает директор Староконки.

Вывод напрашивается сам собой. На Староконке напротив друга стоят двое пострадавших от карантина. Над арендаторами и над администрацией рынка висят одни и те же угрозы – банкротство. Ввиду просевшего покупательного спроса первые не могут надеяться на быстрое восстановление уровня продаж 2019 года, то есть на увеличение прибыли. А снижение поступлений от арендной платы угрожает администрации рынка ростом их собственных неплатежей, а как следствие – возможная утрата прав аренды на часть площади Староконного рынка, которая находится в коммунальной собственности. Разрешение конфликта возможно только в поиске компромиссов, обоюдных уступок.

По мнению депутата Одесского горсовета Дениса Григорьева, которое он высказал в интервью «Думская TV», государство не оказало поддержку предпринимателям, которые арендуют землю.

«То есть предприниматель, который арендует землю у города, он платил эти два месяца из своего кармана деньги. Ему же никто это не возмещает, ни государство, ни город. Он платил и это были его расходы», — отметил депутат.

Источник: Деловая Одесса

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