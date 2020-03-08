Почем одесские цветочки к празднику и где взять мимозу «на вес»?

Если вокруг нашего знаменитого “Привоза” настоящий цветочный восьмимартовский ажиотаж, то в центре города, как отмечает корреспондент “Одесской жизни”, цветочного бума не наблюдается.

Конечно, цветы покупают, но, если в прошлом году не только цветочные ряды рядом с “Новым рынком”, а и по его периметру просто утопали в цветах, в этом году все гораздо “тише” и дороже.

Цветы очень дорогие: то и дело можно видеть картину, как названная цена отпугивает покупателя. Одни интересуются, “почему так дорого?”, другие, услышав сумму, просто молча уходят.

Знающие люди советуют отправляться на “Привоз”: там, мол, и выбор больше, и цены ниже, и ту же мимозу можно приобрести на вес — в результате получится по букетику для всех женщин, которых хочется поздравить.

На “Новом рынке” в этом году стоимость подснежников стартует от десяти гривен, но это “вялый” товар, чуть получше — от 15. Тюльпаны — от 20, гиацинты — от 40.

Особая картина на “Новом рынке” с традиционной восьмимартовской мимозой. В этом году там мимозу на вес, как это обычно происходило в последние годы, не продают.

И вообще, мимозы в этом году гораздо меньше. Спросила у продавцов, почему так. Мне объяснили, что мимозу обычно привозят из Грузии, а в этом году там были заморозки, вот и результат. Красивая и «достойная» ветка мимозы “тянет” дороговато — начиная от 25 гривен и выше.

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