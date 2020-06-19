Почалася цукрова кома: в Одесі патрульні допомогли оперативно доставити жінку до лікарні (відео)

Сьогодні вдень, рухаючись вулицею Краснова, екіпаж відділку безпеки дорожнього руху помітили скупчення автомобілів та жінку, яка вийшла з автівки та раптово впала.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.
Інспектори одразу ж під’їхали до неї та спробували дізнатися, що трапилося. У жінки почались сильні судоми.
На місце також одразу прибула швидка, лікарі пояснили, що у неї стався напад гіперглікемічної коми і жінку необхідно миттєво доставити до лікарні.
Оцінивши автомобільний трафік, екіпаж увімкнув звукову сирену та оминаючи затори забезпечили безперешкодний проїзд кареті швидкої допомоги до медичного закладу.
У поліції наголошують на необхідності пропускати спецтранспорт з увімкненими проблисковими маячками та іншими сигналами, адже від цього залежить чиєсь життя.
Коли кожна секунда важлива: одеські патрульні забезпечили безперешкодний рух швидкій допомозіСьогодні вдень, рухаючись…
Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Freitag, 19. Juni 2020