Почалася цукрова кома: в Одесі патрульні допомогли оперативно доставити жінку до лікарні (відео)

Сьогодні вдень, рухаючись вулицею Краснова, екіпаж відділку безпеки дорожнього руху помітили скупчення автомобілів та жінку, яка вийшла з автівки та раптово впала.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Інспектори одразу ж під’їхали до неї та спробували дізнатися, що трапилося. У жінки почались сильні судоми.

На місце також одразу прибула швидка, лікарі пояснили, що у неї стався напад гіперглікемічної коми і жінку необхідно миттєво доставити до лікарні.

Оцінивши автомобільний трафік, екіпаж увімкнув звукову сирену та оминаючи затори забезпечили безперешкодний проїзд кареті швидкої допомоги до медичного закладу.

У поліції наголошують на необхідності пропускати спецтранспорт з увімкненими проблисковими маячками та іншими сигналами, адже від цього залежить чиєсь життя.

Коли кожна секунда важлива: одеські патрульні забезпечили безперешкодний рух швидкій допомозіСьогодні вдень, рухаючись… Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Freitag, 19. Juni 2020

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