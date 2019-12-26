По версии ВВС: одесский поэт вошел в список творцов, изменивших мир

Издание ВВС составило топ-12 творческих людей, которые меняют мир их деятельностью. На пятом месте в списке влитеяльных представителей сферы культуры оказался украинский поэт Илья Каминский.

Об этом сообщает bbc.com.

Илья родом из Одессы, однако позже переехал с семье в Америку.

42-летний поэт еще в четыре года почти полностью утратил слух. Потому он тонко чувствует, что значит быть по-настоящему услышанным и много произведений посвятил природе тишины.

А в 2019 году Илья откликнулся на события в Донбассе, выпустив сборник стихотворений “Республика глухих”. Книга повествует о расстреле глухого парня на оккупированной территории страны и в какой-то степени отображает жизнь самого автора.

Фото: newscenter.sdsu.edu

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