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Новости Одессы и Одесской области

По следам одесской трагедии: план эвакуации в дневниках и карта пожарной безопасности

По следам одесской трагедии: план эвакуации в дневниках и карта пожарной безопасности

Дом Асвадурова на улице Троицкой в Одессе сегодня мало напоминает прежний памятник архитектуры. От здания по большому счету осталась только коробка. Пожар 4 декабря унес жизни. По предварительным данным, погибло 12 человек. Но жертв может быть больше. Четверых людей пока не нашли под завалами.

Это тревожный сигнал не только для Одессы, а и для всей Украины. Что-то явно не так со сложившейся системой обеспечения пожарной безопасности.

Председатель Одесской облгосадминистрациии Максим Куцый после пожара объявил о создании интерактивной карты всех учебных заведений региона. Там будет представлена информация о пожарной безопасности и начнет работу «горячая линия» для жалоб. А пока система не заработает, губернатор предлагает писать о нарушениях пожарной безопасности на адрес osvita@osvita.od.ua.

До 14 декабря в одесских детсадах и школах пройдут учения по эвакуации в случае пожара. С детьми и учителями отработают порядок и алгоритм действий при ЧП. А до 20 декабря в дневниках всех школьников появится схема эвакуации и расположения всех запасных выходов. Их выучат с детьми на классных часах. Также в дневниках появятся подробные инструкции, как действовать при пожаре.

Фото Марии Котовой

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Татьяна Сярова
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