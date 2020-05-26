По следам одесских «карантинных» обвалов: нависшая тишина

Первый «карантинный» обвал исторического произошел на углу Канатной и переулка Нахимова. Что там сейчас?

Дом огражден. Часть по-прежнему жутковатой картины «выглядывает» из-за ограждения. Вроде и завалы убраны, а проходить рядом все равно страшновато.

Вход в дом — с переулка Нахимова. Здесь живут люди, и вроде обрушение произошло в нежилой части, но жители дома, а это общий двор, все равно в беспокойстве. Да, говорят они, сейчас тут тихо. Но жить рядом с обвалом ну очень неприятно. На первом этаже, как рассказывают жители двора, в окнах горит свет: вероятно, это охрана. О том, как сложится судьба обрушившегося здания, пока ничего неизвестно. Одна из жительниц назвала это «нависшей тишиной».

Ограждение, как и само здание, тоже «угловое», часть его — и в переулке Нахимова, и в самом дворе. Жители «прикололись»: на металлическом заборе появилось «философское» высказывание: «Забудьте все, чему учила школа, ведь жизнь сама всему научит».

— Мы теперь обходим это место, как можем. Ничего ведь, как говорится, не предвещало. Хотя, получается, предвещало, а мы ничего об этом не знали. Надо же, выходишь на улицу, а тут раздается грохот. Вот уж, правда, чудом никто не пострадал, — говорит одна из жительниц дома.

Развалины дома на углу Нахимова и Канатной. Развалины дома на углу Нахимова и Канатной. Развалины дома на углу Нахимова и Канатной. photo_2020-05-26_18-01-17

Иная картина со следами обвала на ул. Торговой, 20. Часть улицы по-прежнему ограждена, правда, теперь уже только для транспорта, пройти пешком можно, но не по стороне, где находится то, что осталось от жилого дома.

Мы рассказывали, что пострадавшие одесситы благодаря спасателям, сумели получить кое-какие пожитки. Сейчас спасателей на месте уже нет, а вот полиция еще дежурит. Кое-кто складывает в кульки то, «что отыскалось». А многое из того, что отыскалось под завалами и лежало на виду, людям сейчас уже не нужно: ну в самом деле, не тащить же в гостиницу старое одеяло или подушку.

Сейчас коммунальщики укладывают в мешки и контейнеры то, что люди не забрали. Время идет, и это место надо огораживать: здесь все еще опасно, да и любители «полазать по месту происшествия» обязательно отыщутся.

Одесситка Алина рассказывает, что от ее квартиры (третий этаж) мало что осталось. Она жила там с мамой и тремя питомцами — двумя кошками и собакой. Сначала их отселили в гостиницу, позже переселили на съемную квартиру.

— Кое-какие наши вещи отыскались. Живем сейчас с мамой на съемной квартире. Что будет дальше, не знаем. Тишина пока… Одна наша кошка и собака отыскались сразу, а вот вторая кошка исчезла. Мы думали, что погибла. Ну а вот потом выяснилось, что кошка жива, только находится в стрессе, в руки не дается, даже вот поцарапала меня, — рассказывает Алина.

Многие, проходя по Торговой, останавливаются. Место обвала вскоре оградят высоким забором. Сейчас же «картина» — как на ладони. Люди тяжело вздыхают и расходятся по делам.

Кстати, троллейбус второго маршрута по Торговой по-прежнему не следует. Его, как сообщала «Одесская жизнь», заменили на электробус (1 единица), который следует по укороченному маршруту, и сюда теперь «не доходит». Люди этим обстоятельством очень не довольны. «Получается, жители района Нового базара вообще остались без электротранспорта», — жалуются они.

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