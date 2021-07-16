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По центру Одессы снова проедутся велосипедисты – обнародована схема маршрута

По центру Одессы снова проедутся велосипедисты – обнародована схема маршрута

В воскресенье, 18 июля, в центре Одессе состоится очередной велопробег.

Как проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, колонна велосипедистов будет двигаться по улицам города в сопровождении экипажей патрульной полиции.

Время проведения – с 16:00 до 18:30 часов.

Также в полиции опубликовали схему движения участников мероприятия. Согласно схеме, велопробег стартует у памятника Дюку, а финиширует на пляже Ланжерон.

велопробег 18 июля

Патрульные просят водителей отнестись к участникам велопробега с уважением и обеспечить беспрепятственный проезд колонны.

Будут ли на время проведения велопробега перекрываться городские улицы, в патрульной полиции не уточняют.

Напомним, на прошедших выходных в Одессе состоялись сразу две велосипедных гонки – ХХ велосипедная гонка «Мемориал Уточкина» и традиционная велогонка Odesa Grand-Prix. В этой связи на ряде центральных улиц города ограничивали движение транспорта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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