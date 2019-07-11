Пляжи Одессы: можно ли купаться?

Морская вода на всех пляжах Одессы соответствует установленным санитарным нормам.

Таковы результаты исследования проб, которые на прошлой неделе взяли представители Одесского областного лабораторного центра МОЗ. У специалистов не возникло ни единой претензии к образцам воды.

Соответственно, водопользование разрешено без ограничений на всех пляжах. Об этом нашему корреспонденту рассказала начальник пресс-службы департамента здравоохранения Одесского горсовета Алена Вельможко.

Она также добавила, что по статистике сейчас в инфекционную больницу с жалобами обращаются чаще всего после употребления несвежих продуктов, поэтому покупать еду на пляжах не рекомендуется.

Напомним, недавно на пляжах, расположенных в береговой линии от Ривьеры до Новой Дофиновки, были обнаружены следы нефтепродуктов.

Фото Артём Виноградов