Пляжи Одессы: как с отдыхающих требуют деньги за «бесплатные услуги»

Несмотря на то, что городские власти «договорились» с арендаторами песчаной зоны о бесплатных душевых и туалетах для отдыхающих, с посетителей пляжей продолжают взимать плату за эти жизненно необходимые услуги.

В этом убедился наш корреспондент, побывав в пляжных зонах Ланжерона и Отрады.

Так, на набережной Ланжерона находятся два общественных туалета. За вход в любой из них нужно заплатить 5 грн.

А в Отраде, возле канатной дороги, – уже 7 грн.

Добавим, что других альтернатив для культурных отдыхающих на набережных этих пляжей нет. Разве что в ресторанах или кафе. Сеть бесплатных туалетов еще советских времен частично сохранилась на Трассе Здоровья – однако к ним надо подниматься, разыскивать, да и не всех приведет в восторг вид этих заведений.

Даже поисковики «Гугл карты» и «2ГИС», которые «знают всё», показывают в общей сложности 4-5 общественных туалетов вдоль всего побережья Ланжерона и Отрады.

Также на этих пляжах есть и платный душ. Ополоснуться после купания в море в нынешних условиях просто необходимо. За процедуру «омовения» вот в таких условиях с отдыхающих просят по 5 грн.

Примечательно, что 27 мая во время аппаратного совещания директор департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Алексей Спектор сказал, что с арендаторами удалось договориться о некоторых бесплатных услугах:

«Было проведено совещание со всеми арендаторами искусственных пляжей. По результатам совещания была достигнута договоренность о том, что 30% платных пляжей будут доступны всем и эта цифра будет приближаться к 40%. Также договорились о том, что отдыхающие могут пользоваться ещё душевыми и санузлами бесплатно».

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов попросил его следить за ситуацией на пляжах. А горожан – делать фотофиксацию нарушений и обращаться по телефонам, указанным на информационных стендах возле входа на каждый платный пляж.

Близится середина июня, а «бесплатность» этих услуг на пляжах пока что игнорируется.