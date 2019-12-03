Мо­ре с каждым годом все боль­ше раз­ру­ша­ет бе­рего­вую ли­нию на пляжах Затоки, Сергеевки, Курортного и Приморского. Это создает уг­ро­зу жи­лой и со­ци­аль­ной ин­фраструк­ту­ре.

В Бел­го­род-Днес­тровском рай­оне обос­три­лась проб­ле­ма про­веде­ния бе­рего­ук­ре­питель­ных ра­бот на морских пля­жах, сообщает Ukrainian bessarabia.

Больше всего от уменьшения песчаной зоны страдает За­тока, пляжи которой в былые времена достигали 200 метров в ширину. Но на сегодняшний день ши­рина пля­жей на этом популярном курорте на некоторых участках сократилась до 10 мет­ров.

Работы по берегоукреплению очень дорогие и требуют привлечения специалистов. А у местных властей нет средств на финансирование этих нужд.

Поэтому Одесскую облгосадминистрацию просят провести мониторинг состояния морских пляжей и принять меры, чтобы не допустить дальнейшего разрушения берегов в курортной зоне. Депутатское обращение было рассмотрено на сессии Одесского облсовета.

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