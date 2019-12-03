Море с каждым годом все больше разрушает береговую линию на пляжах Затоки, Сергеевки, Курортного и Приморского. Это создает угрозу жилой и социальной инфраструктуре.
В Белгород-Днестровском районе обострилась проблема проведения берегоукрепительных работ на морских пляжах, сообщает Ukrainian bessarabia.
Больше всего от уменьшения песчаной зоны страдает Затока, пляжи которой в былые времена достигали 200 метров в ширину. Но на сегодняшний день ширина пляжей на этом популярном курорте на некоторых участках сократилась до 10 метров.
Работы по берегоукреплению очень дорогие и требуют привлечения специалистов. А у местных властей нет средств на финансирование этих нужд.
Поэтому Одесскую облгосадминистрацию просят провести мониторинг состояния морских пляжей и принять меры, чтобы не допустить дальнейшего разрушения берегов в курортной зоне. Депутатское обращение было рассмотрено на сессии Одесского облсовета.
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