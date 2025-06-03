Отключения света

Центральный РЭС

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Работы до 17:00- 20:00:

  • Еврейская, 36, 38/40, 42, 42а,
  • Караванского Святослава, 27-31,
  • Кондрашина 25-43а,
  • Курбаса Леся, 7А-18,
  • Педагогическая, 21,
  • Франко Ивана, 25-40,
  • Штурвальная, 3-16,
  • переулок Покровский, 3, 5,
  • переулок Франко Ивана, 12-19,
  • переулок Шампанский 9.

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Работы до 19:00:

  • 2-а Лагерная, 13, 22, 23,
  • Бойчука Михаила, 40-48Б,
  • Бортнянского Композитора, 13-40,
  • Бреуса, 37-61/1а,
  • Весенний, 1-13а,
  • Ефимова, 14-30,
  • Фунтового Ивана, 28.

Северный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • 2-я линия на жилмассиве, 12,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
  • Агрономическая,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 3, 2А, 11-17, 164,
  • Донецкая, 5-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62/б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Котляревского, 12/б,
  • Круговая,
  • Кошица Александра, 14-69,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Малая Садовая, 2-,22, 1-17,
  • Мариупольская, 20-68б,
  • М. Михновского, 2-44,
  • Болобочана,
  • Молодежная, 1-49,
  • Наклонная, 17/1,
  • Южная дорога, 2-62, 1-65,
  • Похыла,
  • Тарутинская, 1- 11,
  • Хуторская, 1-95,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Чайковая, 1-71,
  • Четвертая, 33Г, 33Б,
  • Шептицкого, 1, 3, 5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский пер,
  • 1-й, 3-й Керченский, 3,4,6,
  • пер. Агрономический, 1-8а,
  • пер. Л. Гинзбург,
  • пер. Квантовый,
  • пер. Килевый,
  • пер. Круговой,
  • пер. Крушельницкой, 1-5а,
  • пер. Мастерской,
  • пер. Новый,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7,
  • пер. Оранжерейный,
  • пер. Петра Калнышевского, 1-10,
  • переулок Шахтинский, 25-31, 18-46,
  • пер. переулок Шебелинский, 13,13-А,15-27,
  • пр-т Князя Владимира Великого, 52.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • Алмазная, 2-34,
  • Академика Вернадского, 18-51А,
  • Китобойная, 6,
  • Куприна, 50-54б,
  • Левитана, 110,
  • Максишка, 6б, 6г, 6д, 24,
  • С. Шелухина, 25а, 27,
  • Рыбальская, 22-32д, 67, 69, 69/В, 69/корп.2,
  • Черниговская, 1-24,
  • Чикаленко Евгения, 32, 35а, 35б, 37, 37/1, 37б,
  • переулок Китобойный, 1-18а,
  • переулок Вишневый, 2, 18а, 22/дел46,
  • переулок Косой, 3,
  • переулок Черниговский, 1а,
  • просп. Небесной Сотни, 65, 67.

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