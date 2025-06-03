Центральный РЭС
Работы до 17:00- 20:00:
- Еврейская, 36, 38/40, 42, 42а,
- Караванского Святослава, 27-31,
- Кондрашина 25-43а,
- Курбаса Леся, 7А-18,
- Педагогическая, 21,
- Франко Ивана, 25-40,
- Штурвальная, 3-16,
- переулок Покровский, 3, 5,
- переулок Франко Ивана, 12-19,
- переулок Шампанский 9.
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Работы до 19:00:
- 2-а Лагерная, 13, 22, 23,
- Бойчука Михаила, 40-48Б,
- Бортнянского Композитора, 13-40,
- Бреуса, 37-61/1а,
- Весенний, 1-13а,
- Ефимова, 14-30,
- Фунтового Ивана, 28.
Северный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- 2-я линия на жилмассиве, 12,
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
- Агрономическая,
- Большая Садовая,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 3, 2А, 11-17, 164,
- Донецкая, 5-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62/б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Конноармейская, 1,1а,
- Котляревского, 12/б,
- Круговая,
- Кошица Александра, 14-69,
- Крушельницкого, 1-37,
- Малая Садовая, 2-,22, 1-17,
- Мариупольская, 20-68б,
- М. Михновского, 2-44,
- Болобочана,
- Молодежная, 1-49,
- Наклонная, 17/1,
- Южная дорога, 2-62, 1-65,
- Похыла,
- Тарутинская, 1- 11,
- Хуторская, 1-95,
- Цебриковская, 1-13а,
- Чайковая, 1-71,
- Четвертая, 33Г, 33Б,
- Шептицкого, 1, 3, 5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский пер,
- 1-й, 3-й Керченский, 3,4,6,
- пер. Агрономический, 1-8а,
- пер. Л. Гинзбург,
- пер. Квантовый,
- пер. Килевый,
- пер. Круговой,
- пер. Крушельницкой, 1-5а,
- пер. Мастерской,
- пер. Новый,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7,
- пер. Оранжерейный,
- пер. Петра Калнышевского, 1-10,
- переулок Шахтинский, 25-31, 18-46,
- пер. переулок Шебелинский, 13,13-А,15-27,
- пр-т Князя Владимира Великого, 52.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Алмазная, 2-34,
- Академика Вернадского, 18-51А,
- Китобойная, 6,
- Куприна, 50-54б,
- Левитана, 110,
- Максишка, 6б, 6г, 6д, 24,
- С. Шелухина, 25а, 27,
- Рыбальская, 22-32д, 67, 69, 69/В, 69/корп.2,
- Черниговская, 1-24,
- Чикаленко Евгения, 32, 35а, 35б, 37, 37/1, 37б,
- переулок Китобойный, 1-18а,
- переулок Вишневый, 2, 18а, 22/дел46,
- переулок Косой, 3,
- переулок Черниговский, 1а,
- просп. Небесной Сотни, 65, 67.