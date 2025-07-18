Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в пятницу, 18 июля, осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Список адресов, по которым нет света сегодня.

Южный РЭС

Работы до 18.30:

  • Симоненко, 1-58,
  • пер. 1й Амбулаторный, 1-11,
  • пр. Свободы, 71-89,
  • переулок Верфяной, 1-16,
  • переулок Садовый, 2,
  • Дубинина, 21,
  • Приморская, 52,
  • переулок Загородный, 9,
  • переулок Кошевого, 5в,
  • Амбулаторная, 2-15.

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Центральный РЭС

Работы до 18.00-20.00:

  • Степная, 19, 23/25,
  • Б.Хмельницкого, 51-98,
  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Вадатурского, 79-131,
  • Прибика, 7-28,
  • Столярского, 4г,
  • Фунтового, 42-54,
  • переулок Гранатный, 2-8,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7. 

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • Прокатная, 1-12,
  • пер. Кавказский, 1-8,
  • Балтская дор., 82-84,
  • пер. Навигационный, 13-19,
  • Главная, 24-33,
  • Горбистая, 5-15,
  • Февральская, 35-59,
  • Аграрная, 1-21,
  • Звонкая, 9-32,
  • Закарпатская, 28-209,
  • Посевная, 1-56,
  • Кавказская, 30-41, 

Работы до 18.00

  • Светлая, 1-14,
  • Коровицкого, 115-151,
  • Высокая, 1-20,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко, 81-90,
  • Летняя, 23-41,
  • Неждановой, 30-129,
  • Шполянская, 74-119,
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • Украинская, 1-20,
  • Озерная, 26-66,
  • спуск 2й Пересыпский, 1-23,
  • пер. 1й Пересыпский, 8-14,
  • Осенняя, 1-12,
  • Ядова, 58,
  • Узикова, 9-39,
  • Хавкина, 64-72.

Работы до 19.00:

  • Котляревского, 12б,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • пер. Гинзбург, 1-12,
  • пер. Крушельницкого, 1-5,
  • Михновского, 1-63,
  • Цебриковская, 1-13,
  • пер. Калнышевского, 1-10,
  • Агрономическая, 60-223,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Беляевская, 1-9,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-95,
  • пер. Шахтинский, 18-46,
  • пров.Мастерский, 1-11,
  • переулок Новый, 1-14,
  • Четвертая, 33-58,
  • переулок Оранжерейный, 1-32,
  • переулок Килевый, 1-9,
  • Круговая, 1-36,
  • Молодежная, 1-49,
  • Болобочана, 1-44,
  • переулок Агрономический, 1-8,
  • Бувалкина, 6-18,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • переулок Круговой, 1-13.

Работы до 20.00:

  • 1-я — 6-я Садовая,
  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • Похыла, 1-174,
  • Штилевая, 2-118,
  • пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Хаджибейская дор., 409-507,
  • Республиканская, 232-313,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Глаубермана,
  • Чайкова, 1-71,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • Кошица, 1-69,
  • Каменщиков, 118,
  • Южная дор, 1-73,
  • Донецкая, 1-25,
  • пер. 1,3й Керченский, 3-11,
  • Николаевская дор., 65,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Шептицкого, 1-5,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • К.Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

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