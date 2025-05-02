Отключения света
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Работы до 17:00:

  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-22,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • переулок Шахтинский, 25-46.

Работы до 19:00:

  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Беляевская, 1-9,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 5-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Котлеевская, 10, 11, 11а, 12, 20,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Чайковая, 1-71,
  • Наклонная,
  • Александра Кошица, 1-69,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Мариупольская, 20-68б,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая, 2-118,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3, 4, 6,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

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